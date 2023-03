Rosa Mohedano ha lanzado su último hit musical, 'De qué vas', una de las canciones más especiales de la artista que escribió en 2018 y que muchos han interpretado que va dedicada a 'Sálvame'. Aunque lo más sorprendente es el videoclip de la canción, sorprendido a todos sus fans con la participación de su prima Gloria Camila.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado cuenta con cierto recorrido en el mundo de la interpretación, ya que ha trabajado en la serie de TVE 'Dos vidas'. Además, de tener ya cierta experiencia, mantiene una muy buena relación con la hija de Rosa Benito y con la otra actriz de este videoclip, su amiga Amor Romeira.

En el videoclip la letra parece ir dedicada a todas aquellas personas que hablan si saber y acaban entre las tres destruyendo un televisión, algo que todos han interpretado que podía ser una metáfora en relación a las últimas medidas que ha tomado Mediaset vetando a ciertos rostros conocidos tras la emisión del famoso documental de Rocío Carrasco.

Una teoría que Gloria Camila no ha desmentido ni ha confirmado. Simplemente se ha limitado a transmitir lo feliz que se siente al haber participado en un videoclip de una canción de su prima: "Me lo pasé super bien. Fue un videoclip que mi prima me comentó, me pareció súper buena idea. Creo que además hacíamos una interpretación sobre los prejuicios, sobre juzgar a las personas sin conocer su historia o lo que ha pasado. Era algo que teníamos que hacer. Me ha encantado como ha quedado". Sobre si es una indirecta a 'Sálvame', Gloria se ha mostado muy contundente: "Quién se quiera dar por aludido que se de. Yo no voy hacer comentarios".

La nueva aventura universitaria de Gloria

Su padre también habló con la prensa y desveló otro de los proyectos laborales de la joven. Después de estudiar en Escuela de Diseño y el año pasado terminar un Máster en Marketing Digital en ESIC, ahora “está estudiando Derecho y lo va a sacar perfectamente”, ha declarado el diestro, muy orgulloso de su hija.

