DIEZ MINUTOS te trae las pulseras con las que triunfarás este verano. Un complemento puede dar un giro de 180º al look más básico y para demostrártelo, te proponemos un sencillo ejercicio: ponte una camiseta básica y mírate al espejo, todo ok, correcto; vuelve a hacer lo mismo, pero esta vez añade un complemento, ya sea un collar, unos pendientes XXL o una pulsera como la que puedes conseguir esta semana con nuestra revista. Verás como mejoras (o 'levantas', como diría cualquier estilista) tu look con este simple gesto. Ahora que ha llegado el buen tiempo y lucimos brazos es el mejor momento para que tu reloj comparta protagonismo con una (o varias) pulseras. Ficha las mejores pulseras para el verano con DIEZ MINUTOS. Ya puedes conseguir en tu kiosco tu revista favorita + pulsera por solo 2,95 €, venta opcional. ¡Hay varios modelos a elegir!