Tamara Falcó conoce muy bien la firma Carolina Herrera y estos looks lo demuestran. Tras su ruptura con la firma de moda nupcial Sophie et Voilà, la marquesa de Griñón ha elegido Carolina Herrera para diseñar su vestido de novia. Un modelo que podremos ver el próximo 8 de julio cuando dé el 'Sí, quiero' a Íñigo Onieva. No han sido unos días fáciles para la hija de Isabel Preysler que vio como a menos de dos meses para su enlace se quedaba sin vestido de novia y ha tenido que cuadrar agendas con el equipo creativo de la firma y volar hasta Nueva York, donde está la sede de la marca, para dar las primeras pinceladas a su vestido de novia. Tamara ha viajado con su estilista de cabecera, Blanca Unzueta. Un viaje que casi acaba antes de tiempo por un pequeño percance que quedó en un susto.

La elección de Tamara por la firma de la diseñadora venezolana es una apuesta segura. Su madre es íntima amiga de la diseñadora Carolina Herrera y la propia marquesa de Griñón ha vestido sus diseños desde hace años. En su reality de Netflix, 'La Marquesa', Tamara viajó a Nueva York para asistir al front-row de uno de los desfiles de la firma y tuvo la oportunidad de charlar con el nuevo director creativo de la firna, West Gordon. Incluso la hija de la diseñadora, le insinuó entonces a Tamara que podría casarse con uno de los diseños de su marca, algo que no descartó la marquesa.

No sabemos cómo será su vestido de novia, pero sí tenemos las veces que Tamara Falcó vistió de Carolina Herrera y triunfó. Su debut en el festival de San Sebastián y su asistencia en la entrega de los Premios 40 Principales en 2019 son algunas de ellas.