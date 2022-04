Isabela busca a Fernanda y le comenta que ya entendió que fue muy grosera con ella: “No quiero que seamos enemigas, por lo que te ruego que empecemos de cero y tengamos la fiesta en paz”. Linares zanja la conversación con Gallardo y después se reúne con Leticia. A su suegra le jura a Leticia que está dispuesta a defender a Rafael hasta de su propio padre, actitud que le agrada a la hacendad y le felicita.

Octavio se entera que Isabela hizo las paces con Fernanda, con la finalidad de tenerla cerca y así poder conocer su punto débil. Al mismo tiempo, Miriam y Luis se reconcilian. Horas más tarde, Linares le pide a su prometido que se reconcilie con su padre, pero el se rehúsa, ya que se encuentra muy dolido por lo que le hizo: “Es complicado perdonarle”.

César renuncia a su empleo por Rafael

Rafael acepta quedarse en el rancho a cambio de que Juana y Fernanda acepten convertirse en sus socias. Esta última le asegura a su amado que César está arrepentido por lo que hizo y además, ya pagó su error en la cárcel; sin embargo, él no está muy convencido, ya que hay algo en el recién llegado que no le gusta. En El Primor Leticia encuentra a Julia en su recámara, lo que levanta sus sospechas.

César llega a hablar con Fernanda pero Rafael se niega a que conversen a solas, así que ante la sorpresa de todos, les dice que decidió renunciar. Fernanda le dice a su amigo que no debió hacerlo, pero él le contesta que tiene muchas diferencias con Rafael y fue lo mejor, aunque ellos seguirán con sus planes: “Te apoyaré en tu vengada siempre, no lo dudes”.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io