Qué ha pasado en 'La desalmada': Rafael y Fernanda tuvieron su más y sus menos sobre cómo se casarían, al mismo tiempo que César puso en peligro la futura boda

Qué está pasando en 'La desalmada': Rafael le exige a César que tome distancia con Fernanda, mientras que Isabela descubre la decisión que tomó su exprometido y Rigoberto salva a Isidoro

Rafael le confiesa a Fernanda las razones por las cuales la eligió para que se convirtiera en su esposa y se compromete a compensar cada día de tristeza con mucho amor. Cerca de allí, Luis conoce finalmente los planes de Linares contra los Toscano y se decepciona de ella. Al mismo tiempo, Fernanda y Rafael se casan por todas las de la ley. La novia al saber que Juana y Luis ya descubrieron cómo piensa vengarse, les pide que decidan si la apoyan o no, ya que ella no piensa detenerse.

Juana y Luis se decepcionan de Fernanda

Acto seguido, Fernanda reta a Luis para que le confiese la verdad a ya esposo, pero su amigo decide no hacerlo. Durante la noche de bodas del matrimonio, Octavio llega a Nuevo Amanecer en busca de su hijo para pedirle perdón. Fernanda cree que la visita de su suegro se debe a que le va a ofrecer dinero a Rafa a cambio de que la deje; sin embargo, Toscano le asegura que tiene una idea muy mala de él.

Rafael no quiere aceptar la propuesta de su padre, ya que está seguro que con el paso de los días volverá a ser el mismo: “Está bien, te disculpo”. Al día siguiente, Fernanda llega al Primor dispuesta a hablar con la verdad y le muestra a Leticia y a Octavio que se casó con Rafael por bienes separados, dejando claro que ella no está interesada en su dinero. Además, le promete a su suegra que va a tratar de que Rafa se reconcilie del todo con Octavio y Julia se pone celosa de Ángela

