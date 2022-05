Sancar está harto de las manipulaciones de Menekse por lo que decide dar por finalizado su matrimonio con ella. Al día siguiente, la madre de la joven se presenta en casa de la familia Efeoglu y llama a gritos a Halise. La mujer recibe a su consuegra y se entera por ella de que su nuera está embarazada. “Tuvo un sangrado, la llevamos al hospital y ahí descubrimos que está esperando un bebé”, explica la recién llegada.



Halise no sabe cómo reaccionar ante la sorprendente noticia. Lo único que tiene claro es que ahora su hijo no podrá divorciarse de su esposa, pues debe responder como padre de la criatura. La señora trata de ponerse en contacto con su vástago, pero que la información de que pronto tendrá un bebé no le pille de sorpresa.

Gediz golpea a Akin y Sancar les separa

Por otro lado, Sancar habla con Nare y le explica que no mató a Akin, tal y como ella pensaba. Le tiene encerrado cerca de un molino y pronto le entregará a la policía: “Debe pagar por todo el mal que te ha hecho a ti y, también a otras personas”. La chica se alegra de que su amado no se haya convertido en un asesino: “No quería que tu corazón se ensuciara por alguien que no merece la pena”.

Mientras tanto, Gediz vigila que Akin no se escape de su cautiverio. El hombre pierde los nervios al recordar que el rehén abusó de Nare y empieza a golpearle. Solo para cuando Sancar hace acto de presencia y le retira mediante fuertes empujones: “¡No te manches las manos!”.

Después de parar la pelea, Sancar tiene una conversación con su amigo acerca de Nare. Gediz le deja claro que respeta que la joven esté enamorada de él y nunca se interpondría en su relación, pero si esta llega a fracasar, ahí estará él para consolarla.

