En Amar es para siempre, hemos visto esta semana que Ismael y Rosa se mostraron dolidos al darse cuenta de que Diego los repudiaba a ambos como padres. Ambos lograron dar de nuevo con el muchacho, pero este marcó distancia con ellos, a quienes despreciaba. Mientras tanto, Medina estaba dispuesto a confesarle a Sonia la verdad sobre su contratación en Marlene. Tras muchas semanas de incertidumbre, Sonia descubrió la verdadera identidad de la doctora Chamorro y despidió a Medina, como vimos en el capítulo de ayer de Amar es para siempre.

Catalina presentó su canción en un emotivo concierto en el King´s al que acudió un misterioso caballero, al mismo tiempo Benigna regresó de Texas repleta de regalos para todos, hasta para Visi, con la deseaba limar asperezas y enterrar el hacha de guerra. Y Coral siguió decidida a divorciarse a pesar de las súplicas de un Raúl que sólo encontraba consuelo en Uriarte. Finalmente, el matrimonio separó sus caminos para siempre.

Las autoridades revelaron que el aceite de colza era el causante de la crisis epidémica, suscitando un revuelo general entre la ciudadanía. Pelayo y Marcelino comprendieron el duro momento que debía estar pasando Sebas, uno de los vendedores de dicho veneno.

Por otro lado, la operación para descapitalizar Garlo se hizo efectiva para felicidad de Uriarte, mientras que Raúl se resistía a aceptar la marcha de Coral y le hizo una proposición difícil de rechazar. Por su parte, Paloma se desahogó con Manolita a quien le confesó que tenía miedo de que, ahora que Coral había roto con Raúl, esta se acercase a Fran.

Visi se planteó vender su parte del videoclub

Benigna se planteó volver a trabajar con Visi, pero esta tenía otros planes muy diferentes y alejados de su socia: vender su parte del videoclub. Entretanto, los empleados de Garlo estaban bastante sorprendidos porque aún no habían cobrado su sueldo mensual.

Carballo se presentó ante Fran y Fausto, quienes ya conocían a la investigadora. Esta accedió a retomar el caso de Candela y puso a todos sus conocidos en la lista de sospechosos. Minutos después, Paloma estallaba con Fran y le acusó de no comprometerse en su relación y dar prioridad a todo el mundo por delante de ella misma. El reproche hizo que la pareja se distanciase.

Tras reunirse con Jesús Jaén, Marcelino aceptó que Catalina grabase esa maqueta de Chica de Barrio. Además, un encuentro casual con Penélope sirvió a Rosa para entender por qué Ismael no quería buscar a Diego: creía que, ahora que iba a ser padre de nuevo, había encontrado recambio a su primer hijo.

