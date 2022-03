El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Fatih y Zeynep, hartos de ocultarse, comunican a sus respectivas familias que su ruptura fue un engaño y siguen amándose. Para iniciar su nueva etapa juntos y en familia, Fatih compra una hermosa casa con la que su esposa queda encantada: “Es el lugar más bonito que he visto en mi vida. Creo que aquí vamos a ser muy felices, ya lo verás”.



Después, Sekercizade le explica a su padre que quiere conseguir un trabajo fuera de la compañía familiar: “Necesito ver que puedo salir adelante por mí mismo, no por mi apellido”. Fehmi, en esta ocasión, apoya a su hijo: “Te ayudaré en lo que necesites. Estoy orgulloso de ti”. Parece que las cosas empiezan a encarrilarse para el matrimonio.

Elif Su y Selim desaparecen del parque de atracciones

La mañana de después, Elif Su visita a Fatih y Zeynep. “Quiero que cumpláis la promesa de llevarnos a Selim y a mí al parque de atracciones”, les dice explicando su repentina llegada. A la pareja no le queda más remedio que acceder a la petición de la niña. La excursión es un éxito y todos, adultos y niños, se lo pasan a las mil maravillas hasta que Elif Su y Selim desaparece.

Zeynep, presa le pánico. llama a su familia y todos temen lo peor. “Vahit ha secuestrado a los niños”, dice Meryem en voz alta. Afortunadamente, todo queda en un susto. Cuando están a punto de movilizar a al policía, los pequeños aparecen. “Quería llevar a Selim a un atracción nueva”, explica Elif Su. Horas más tarde, regresan a casa sanos y salvos.

Por su parte, Selin le cuenta a Orhan que su padre les ha hecho un regalo de bodas muy especial: les ha comprado una casa. El joven pescador, que no está de acuerdo con aceptar un obsequio tan caro, le deja claro a su mujer que no vivirán en el hogar que eligió su suegro para ellos.

