Después de la terapia de familia, todo parece haber vuelto a la normalidad, o eso creen ambas familias. Para celebrar que sus disputas han quedado atrás, algunos de los miembros del clan Sekercizade-Taskin toman la decisión de marcharse de vacaciones en el crucero que ganaron en el concurso. Entre ellos están Ohran, Yadigar, Selin, Zeyenp y Fatiht. Por supuesto, el capitán Sevket también se apunta, aunque obligado por Meryem.

Y si esto fuera poco, Mukadder, Mukaddes, Saziment, Birol, Fadik y Mete también se apuntan a la aventura. El viaje, como no podía ser de otra manera, se desarrollará en un enorme barco. “Por lo menos me sentiré como en casa”, murmura de nuevo Sevket, quien todavía no está muy convencido de acompañar a la juventud en su trayecto. A última hora, Haydar, Dilaber y Ayfer también se marchan con sus amigos.

Mukadder quiere encontrar novio a su hermana

Más pronto que tarde, conocen a Serdar, el capitán del barco en el que van a navegar. Mukadder trata de que su hermana se fije en el hombre: “Tienes que encontrar a alguien que te quiera, no puedes estar toda la vida colgada de mi espalda”, comenta con cierto fastidio, mientras mira a Selin para buscar algo de complicidad en sus ojos. Mukadder asegura que ya ha cerrado su corazón al amor y no quiere saber nada de ningún hombre: “Prefiero quedarme soltera”.

Tras subir al navío, familia y amigos al completo comienzan a ver sus habitaciones. Todos están contentos, salvo Mukadder, quien pega un grito enorme al saber que en su camarote no hay jacuzzi. “Esto es una terrible desastre”, dice para risa del resto.

