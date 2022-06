Ayer, en Amor a segunda vista, comenzó el crucero, pero hoy lo que parecían unas vacaciones llenas de lujo y relax para la familia Taskin -Sekercizade y amigos, se convierten en una pesadilla cuando un grupo de piratas aborda el barco en el que se encuentran y secuestran a toda la tripulación. El plan es claro y simple: robar las pertenencias de todos los ocupantes que están viajando en el exclusivo crucero.

Como todo buen abordaje, este no podía terminar sin unos cuantos rehenes huyendo del lugar a nado. Zeynep y compañía logran librarse de la vigilancia de los piratas y llegar hasta una isla desierta como auténticos náufragos. Todos están juntos y a salvo. La situación no debería ser tan traumática si no fuera por el embarazo de Zeynep.

La situación de Zeynep empeora por momentos

La mujer, después de las últimas emociones vividas, se encuentra bastante frágil y débil. Esto asusta mucho a Fatih, quien teme que la vida de su esposa y de su hija estén en peligro. Asustado por lo que pueda pasar, le ruega a su mujer que descanse, mientras él y el resto se encargan de acondicionar la playa para hacer del lugar un sitio algo más habitable.

La dotes de capitán de barco de Sevket son buenas, pero las de naufrago no tanto. Eso sí, empeño le pone y se decide a hacer fuego. Los primeros intentos son más bien infructuosos, por lo que Haydar le ofrece su ayuda para conseguir la esperada llama ¿Cenará caliente esta noche o terminará todo siendo un desastre? Mientras tanto, Fatih cuida de que su mujer no empeore. Con el paso de las horas, el ánimo de la pandilla decae. Creen haber perdido toda esperanza de ser rescatados cuando un barco aparece en el horizonte.

