En Amar es para siempre, hoy, Medina por fin decide contarle la verdad a Sonia sobre la verdadera identidad de la doctora Chamorro. Pero, en el último momento, no se atreve… Y la cosa se complica aún más. Todo parece indicar que esta mentira de Medina podría costarle la relación con su querida psicóloga. Mientras tanto, Fran y Fausto unen fuerzas para descubrir lo que ocurrió realmente con Candela y dar con la persona que le arrebató la vida.

Por otro lado, Rubén rompe las barreras y se lanza a robarle a Cristina un beso que por inesperado no deja de ser deseado por la abogada. Al mismo tiempo, Raúl toma una decisión inesperada para apoyar a su mujer: pedirle a Carmen que regrese a casa con ellos. La mujer, por supuesto, acepta. Vuelve a casa victoriosa y se enfrenta a Uriarte con renovadas fuerzas. Ahora sabe que todavía puede ganar la partida.

Medina reconoce que se equivocó al pedirle matrimonio a Sonia

Ismael intuye cuál es el verdadero motivo por el que Penélope le ha estado evitando estos días y decide comprobar si se equivoca. El expresidiario encaja con rabia e incomprensión el regreso de Santiago a casa de su amada, que pudimos ver en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, y está decidido a delatarle a la policía. Pero Cristina le hace ver las consecuencias tan nefastas que tendría para la maestra.

A pesar de las ganas que tenía de reencontrarse con él, Quico se queda en los Estados Unidos, para frustración de Benigna. Paralelamente, Medina reconoce ante Sonia que su petición de matrimonio ha sido un error. Y Pelayo devuelve la estatuilla del Rey Astur a sus legítimos dueños.

