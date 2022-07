En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Sonia intenta poner en evidencia a la doctora Chamorro y es ella la que sale escaldada cuando empieza a recibir las críticas más feroces de quienes, hasta hace dos días, eran sus fervientes seguidores. Parece que el cara a cara radiofónico, planteado en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, solo ha servido para hundir aún más la imagen y la autoestima de la psicóloga. ¿Logrará sacarla Medina del pozo en el que se está sumiendo?

Por otro lado, Cristina decide ayudar a Rubén a investigar las causas de una posible intoxicación como origen de los casos de neumonía que siguen apareciendo. La abogada se ha convertido en pieza clave de las pesquisas del doctor y este le agradece que siga a su lado en tan duros momentos. Mientras tanto, Penélope se vuelca en ayudar a Santiago ajena a que las intenciones de su marido no son tan nobles como ella piensa. Todo indica a que la maestra ha vuelto a confiar en la persona equivocada y es muy posible que esto termine afectándole personalmente.

Medina quiere contarle la verdad a Sonia

Cerca de allí, Fausto y Fran, dispuestos a reconstruir su relación, abren un doloroso capítulo del pasado. Ambos ponen sobre la mesa lo ocurrido hace años con Candela y deciden esclarecer qué fue lo que, realmente, pasó. Por otra parte, Medina por fin decide contarle la verdad a Sonia sobre la verdadera identidad de la doctora Chamorro. Pero, en el último momento, no se atreve… Y la cosa se complica aún más. Si algo está claro es que la relación entre ambos comienza a peligrar por culpa de la famosa “Leandra”.

