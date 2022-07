En Amar es para siempre esta semana, la buena sintonía entre Fran y Paloma reunió a esta con su antigua amiga Coral, quien llenó el vacío por la muerte de su madre con la ilusión de tener su propio hijo. Mientras tanto, Fausto dio esperanzas a Carmen: su salida de la clínica estaba cada vez más cerca y es que tenía un plan que involucraba a Fran.

Tras confirmar su embarazo, Penélope fue incapaz de decirle a Ismael que esperaba un hijo. Y, mientras eso sucedía, recibió un regalo de alguien inesperado: su marido, Santiago. Por su parte, Cristina tomó la decisión de volver a su casa y retomar su vida con normalidad tras su convalecencia.

Visitación consiguió trabajo como intérprete y rompió, definitivamente, sus lazos con Benivisión, para sorpresa de Benigna. Afectada por el decaimiento de esta última, Manolita decidió echarle una mano en su negocio y pasar tiempo con su amiga. Además, la preocupación de Marcelino por Catalina iba en aumento.

Raúl descubrió los verdaderos planes de Uriarte

Extraños sucesos en El Asturiano tuvieron a Pelayo cada vez más escamado y lo achacó al regalo de Socorro, la figura de don Pelayo. En Garlo, Raúl descubrió los verdaderos planes de Uriarte: hacer desaparecer la juguetería y, por tanto, el legado de Germán. Entretanto, Fausto, por medio de Emilio, entregó a Fran la llave para que Carmen saliera de la clínica de reposo.

La mujer regresó a casa de Fran y creyó que había llegado la hora de contarle a este la verdad acerca de su padre. Cuando Raúl descubrió que su madre había dejado el psiquiátrico, sintió que su primo le había vuelto a pasar por encima. Pero las cosas aún podían empeorar. En el caso de Fran, este se encontró cara a cara con su progenitor tras quince años de ausencia y se negó a perdonar y olvidar el abandono tan fácilmente.

Consciente de que ellos ya lo habían intentado todo con su hija, Marcelino pidió a Sonia que les ayudase con Catalina, pero la psicóloga no lo iba a tener fácil. Por otro lado, Penélope dudó si Santiago estaba realmente tan enfermo como decía estar. Además, Raúl y Coral recibieron una terrible noticia sobre la salud de su futuro bebé, en el último capítulo de Amar es para siempre.

