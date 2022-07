En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Coral y Raúl asimilan como pueden la noticia de la enfermedad de su hijo, mientras tanto Sonia está indignada con Leandra Chamorro a quien considera una psicóloga poco seria y está dispuesta a acabar con ella antes de que le arrebate el trono de las columnistas. Este gran problema recae en Medina, que no sabe qué hacer para evitar un cara a cara entre su novia y la doctora, propuesto por un famoso programa de radio.



Penélope accede a que Santiago pase sus últimos días en casa, sin llegar a delatarlo. Todavía siente algo de cariño y compasión por la persona con quien se desposó en su momento. Por su parte, Ismael consigue que Catalina se abra con él, sin darse cuenta de que eso impulsa a Penélope a tomar una decisión respecto a Santiago.

Manolita descubre el secreto de Sebas

Cerca de allí, Manolita descubre que Sebas tiene una relación con una mujer casada. Por otro lado, enterado de la desgracia por la que están pasando su primo y Coral, Fran trata de mostrar a la pareja todo su apoyo, pero Raúl tiene mucho rencor hacia este por lo ocurrido con Carmen y ambos se vuelven a enzarzar de forma violenta.

Uriarte no cede a los deseos de Raúl de despedir a su primo porque alguien ha hecho un curioso encargo. Mientras, Fran consigue vencer sus reticencias iniciales y se sienta junto a su padre necesitado de encontrar respuestas a todas las preguntas que tiene. Además, Rubén se suma a la teoría de que el origen de la neumonía atípica puede ser tóxico. Descubre qué más va a pasar esta semana en Amar es para siempre.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io