En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, para el día del cumpleaños de Medina, Sonia le prepara una sorpresa a la altura de sus posibilidades sin escatimar en detalles romanticones. Esto hace que Medina tenga aún más claro que su futuro es Sonia. Sin embargo, la doctora Chamorro vuelve a complicar las cosas, como ya sucediera en el capítulo de ayer de Amar es para siempre. Mientras tanto, Ismael pone a Penélope al corriente de las mentiras contadas por Santiago y ambos se unen para acabar con él, aunque no saben bien cómo actuar para que Penélope no se vea comprometida con la justicia.

Penélope e Ismael tienden una trampa a Santiago, pero esta no sale como esperan y temen que hayan sido descubiertos y las posibles represalias del marido de la profesora. Por su parte, Marcelino gana el concurso de recetas, consiguiendo un viaje para Manolita y ajeno a que Visi había hecho planes diferentes.

Fran y Fausto, en tratos con la policía

Sebas descubre la verdad sobre Enriqueta y lejos de estar agradecidos con los Gómez, arremete contra ellos por querer impedir su felicidad a base de mentiras. Al mismo tiempo, Raúl se entera de la visita de Coral y Carmen al especialista sintiéndose apartado de algo tan trascendental. Y eso hace que se una más a Uriarte, que consigue que su hijo acceda a rematar a Garlo para siempre.

Fran y Fausto deciden poner en conocimiento de la policía sus sospechas sobre la muerte de Candela. Pero las autoridades no piensan reabrir un caso que dieron por cerrado en su momento. A su vez, Pelayo confirma sus sospechas sobre Emilio, mientras Manolita y Marcelino están en una disyuntiva cuando Visi les ruega que cedan el viaje del premio a Benigna. Además, Coral toma una decisión sobre el bebé, con la esperanza de que Raúl la apoye.

