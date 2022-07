En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Marcelino y Pelayo determinan que la mejor manera de ayudar a Emilio es haciéndole partícipe de las terribles consecuencias que puede tener tomar drogas poniendo a Marisol como ejemplo. Los Gómez han vivido muy de cerca el infierno de las adicciones y no quieren que uno de sus mejores amigos pase por algo similar en primera persona.

Por otro lado, los empleados de Garlo se vuelcan en consolar a Coral en un momento tan duro, tras la repentina pérdida de su bebé antes de nacer, hecho que conocimos en el capítulo de ayer de Amar es para siempre. Todos menos Paloma, quien se muestra algo distante con su amiga por culpa de los celos que le produce la cercanía que existe, de nuevo, entre esta y su novio Fran.

Una persona llega al barrio para entorpecer la relación de Penélope e Ismael

Penélope e Ismael viven su mejor momento… Cuando aparece la persona más inesperada a complicarlo todo. Al mismo tiempo, Cristina y Rubén reciben la confirmación de que el aceite que venía Sebas y más personas estaba adulterado con una sustancia tóxica. A sido el famoso líquido lo que ha provocado las neumonías atípicas que han matado a tantas personas.

Cerca de allí, la doctora Chamorro recibe una oferta que terminará afectando a la relación de Medina y Sonia en el futuro. Entretanto, Fran tiende la mano a Raúl, pero este rechaza el ofrecimiento de apoyo de su primo. Aunque, finalmente, se rompe con Coral y llora la muerte de su hijo. Además, Cristina intuye que Rubén aún no se ha olvidado de Gema, su mujer, y decide detener los tímidos avances del médico a la espera de que este aclare sus sentimientos.

