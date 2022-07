En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Cristina refugia a Penélope en su casa mientras la policía busca a Santiago. Y dan con él poniendo fin a unos días de nervios y temores. Es hora de que Penélope haga partícipe a Ismael de que van a ser padres.

La entrevista que Dianca le ha dedicado a Leandra Chamorro impulsa a Sonia a querer dar con ella a toda costa. Por otro lado, Fran quiere que su padre conozca a Paloma, un paso que Fausto valora y agradece. Y La calma parece regresar a la relación entre Raúl, Coral y Carmen, cuando un acontecimiento inesperado lo empaña todo.

Los peores presagios se confirman, como ya adelantamos en el avance semanal de Amar es para siempre. Coral ha perdido al bebé de forma natural y está devastada. No encuentra en Raúl el apoyo y la comprensión que ella necesita y se abre entre ellos una brecha insalvable. Por su parte, Ilusionado por las perspectivas de futuro junto a Sonia, Medina se plantea invertir en una casa para los dos. Pero Sonia está más preocupada en saber quién es Leandra Chamorro y el porqué de tanto secretismo en torno a ella.

Benigna se marcha a Texas

Ismael y Penélope sueñan con poder casarse, aunque antes ambos tienen que conseguir sus divorcios. Al mismo tiempo, Pelayo y Marcelino están preocupados por Emilio y se niegan a poner a Manolita al corriente de lo que le está pasando al dependiente de Garlo. Al menos, de momento.

Benigna se marcha a Texas a visitar a Quico ajena a que Visi está detrás del ansiado viaje, y Sebas descubre a través de Cristina que el aceite que vendía puede ser el origen de la extraña epidemia de neumonía atípica que asola el país desde hace meses.

