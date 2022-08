Rosa escoge cuidar a su padre enfermo y se despide de Ismael a quien le hace prometer que seguirá buscando a Diego en Amar es para siempre. Pasados los días, Ismael y Penélope hacen público su embarazo, cuando Diego vuelve a aparecer no de muy buenas formas. Benigna sorprende a todo el vecindario queriendo denunciar al chico por atraco.

Emilio traiciona su amistad con Sebas y utiliza los chistes relacionados con su fracasada vida sentimental en su actuación en el King´s. Esta actitud suya hace que Manolita investigue qué le está ocurriendo. La mujer de Marcelino descubre el problema de Emilio con las anfetaminas y medita qué decisión debe tomar al respecto consciente del grave problema que supone.

Por otro lado, Medina deja que la rabia se apodere de él y arremete contra Sonia abriendo aún más si cabe la brecha entre ambos. La pareja, cada vez más distanciados, dejan que sus egos les guíen y la situación acaba peor de lo que estaba. Ella, en concreto, no piensa dejarlo estar y ya prepara la vendetta: revelar quien está detrás de la doctora Chamorro en la radio.

Aunque están deseando hacer las paces, Benigna y Visi siguen mostrándose orgullosas y rencorosas consciente de que su relación está en vía muerta. Mientras que Fran comienza a indagar sobre el retraso en el pago de las nóminas al tiempo y se topa con la inquietud de un Raúl, que parece deseoso de compartir la verdad con alguien

Cerca de allí, Cristina organiza una manifestación a favor de las víctimas del síndrome tóxico y Quintero lidia con los vaivenes de Benigna en relación a Visi, que espera a toda costa que su socia le pida que regrese al negocio. A diferencia de lo que Visi imagina, Benigna no está dispuesta a que esta regrese a Benivisión, al menos, presencialmente.

Marcelino descubre al verdad sobre Jesús Jaén

Dado que no tienen noticias de él, Marcelino empieza a recelar de la buena voluntad de Jesús Jaén. Tras investigar, comprueba que el supuesto productor se ha aprovechado de Catalina apropiándose de la autoría de Chica de Barrio y piden ayuda a Quintero. Al mismo tiempo, Fran afianza su relación con Paloma, mientras sigue ajeno a la brecha que se ha producido entre su novia y Coral.

El retraso en el pago de las nóminas comienza a tener consecuencias para los empleados más desvalidos y Raúl se siente culpable. Uriarte se planta frente a los trabajadores a los que les pide compromiso ante la difícil situación en la que se encuentra Garlo. Aun así, empleados debaten si seguir trabajando o ir a la huelga.

Fran pide a Uriarte aclaraciones sobre la situación económica de Garlo, pero las palabras del empresario consiguen preocupar aún más al creativo quien, tras hablarlo con Carmen y Fausto,

concuerdan en presionar a Raúl buscando que confiese la verdad. Además, el paro en la juguetería aviva los conflictos entre Raúl y los trabajadores. Fran y Carmen aprovechan para intentar acercarse a él tratando de descubrir qué se esconde tras la precaria situación económica de la empresa. Y Carballo estrecha el cerco sobre la desaparición de Candela.

