En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, los Gómez no saben cómo manejar la situación ahora que saben lo mal que lo está pasando Ciriaco en la cárcel. No hacen más que pensar en el sufrimiento del pobre muchacho, que ha sido encerrado entre rejas por un crimen que no ha cometido. Mientras tanto, Hugo sospecha que Ignacio maltrata a Marcos, pero no sabe cómo sacar el tema con le chaval.

Por otro lado, Ricardo está dispuesto a preparar una celebración inolvidable para festejar su aniversario de bodas, ajeno a que Nieves sigue manteniendo una relación paralela con Samuel. Por su parte, Marcelino sigue ocultando a su familia que ha descubierto el adulterio de Nieves, como vimos en el último capítulo de Amar es para siempre. No sabe cómo afrontar esta situación y si está en el derecho de contar la verdad, aun sabiendo que podría destruir un matrimonio.

La operación de Visi se retrasa

Visi no sabe cómo decirle a Mari Valle que va a ser Benigna quién le acompañe en la operación. Ante de que pueda hacer frente al incómodo momento, recibe una llamada de teléfono que la deja noqueada. Resulta que su operación ha sido retrasada sin nueva fecha. Mientras, gracias a la publicidad de Only Men, Lorenzo recibe una importante oferta para protagonizaruna película de Garci… que no le hace tanta ilusión como pensaba.

Por otro lado, Cristina da un ultimátum a Ciriaco: debe contarle dónde estaba el día que murió Ana Mari. A su vez, Luján insta a Barros a dejar de lado las investigaciones que le recuerdan a su padre. Y Sancho vuelve a proponer a Cristina como nueva líder de la API.