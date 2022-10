Hoy en el capítulo de Amar es para siempre, Marcelino indaga sobre la relación entre Samuel y Nieves intentando, sin éxito, evitar a Ricardo. El marido no sabe qué hacer tras averiguar que su prima política le está siendo infiel a su marido. Por supuesto, no es su problema, pero el asunto es tan grave, que se debate entre si debe o no contarle la verdad a Ricardo ¿Qué decidirá al final?

Por otro lado, Hugo es testigo de una paliza de Ignacio a su hijo. El hombre confirma así que sus sospechas son ciertas y Marcos está sufriendo abusos físicos por parte de su progenitor. Desesperado por encontrar una solución, le pide ayuda a Rocío tras contarle todo lo ocurrido. La pareja de amigos se pone manos a la obra para ayudar al chico.

Cerca de allí, Carballo trata de luchar contra sus demonios internos, evitando coger casos que le recuerden a su padre. Después de una dura batalla contra ella misma y su mente, la policía, finalmente, acepta la temprana pérdida de su progenitor ¿Podrá ahora salir adelante o seguirá anclada en el pasado?

Una prometedora estrella aparece en el King´s

En otra zona del barrio, la culpa por todo lo ocurrido con Ciriaco le corroe por dentro a Andrea, que sigue pensando que lo más sensato es contarle a la policía lo que, realmente, ocurrió con Ana Mari. Pero, por supuesto, su madre se lo impide y vuelve a manipularla para que calle. Mientras tanto, una prometedora estrella aparece en el King’s…

Por su parte, Quintero se siente identificado con el caso de Transportes Mendieta y duda si seguir adelante con él, pues le está afectando demasiado. A su vez, Benigna descubre el motivo por el que Mari Valle compite constantemente con ella. Descubre qué más va a pasar esta semana en Amar es para siempre.