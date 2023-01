En Amar es para siempre esta semana, Manolita intenta convencer a Ciriaco de que señale a su excompañero de celda como cerebro del atraco, pero este niega. Marcelino, desesperado por sacar a su hijo de prisión, se pone a investigar y encuentra una pista para localizar al Jeros y se lanza a buscarle sin saber que se está metiendo en la boca del lobo. Es más, sufre un importante susto al tratar de atrapar a Jeros.

Finalmente, los dueños del Asturiano comprenden que solo el propio Ciriaco puede librarse a sí mismo de la cárcel. Lo que no saben es que Jeros ha amenazado a su hijo con hacer daño a su familia y es por eso que este se niega a delatar a su compinche ante la policía.

Por otro lado, Rocío se siente desbordada por cuidar de Hugo y atender la farmacia al mismo tiempo. Y no da abasto. Mientras tanto, Hugo hace verdaderos esfuerzos para no tomar los calmantes para el dolor, pues teme que este sea el inicio de una nueva recaída en sus adicciones. Con el paso de los días, la herida del joven parece empeorar, pero allí está Rocío para cuidarle… y besarle. No obstante, el hijo de la difunta doña Pura no quiere admitir el beso que dio a su compañera de mostrador, por lo que ambos fingen que su acercamiento no tiene trascendencia.

Jorge y Carballo resuelven el encargo de Sebas, pero las cosas entre ellos están mal. Para terminar de rematar su situación, el chico recibe una llamada de su madre que le hace pensar que Luján le está amenazando. Mientras tanto, deseosa de saber la verdad, Carballo pide a Cristina que investigue los antecedentes penales de Jorge. Tras mucha espera, la policía descubre que su enamorado trabaja a escondidas para Luján. Carballo confronta a Jorge y este no tiene más remedio que confesar la verdad.

Visis se decepciona ante el plantón de Quico

Cerca de allí, Visi está convencida de que Quico cancelará su visita en el último momento sumiendo a Benigna en una nueva decepción. Sospecha que, finalmente, se hace realidad. Posteriormente, la llegada de MaryJo desata los primeros recelos de Benigna. Mientras tanto, Fito recibe una oferta del seleccionador nacional para jugar en el Mundial, pero a cambio debe hacer un enorme sacrificio personal: alejarse de Lorenzo y dejar atrás cualquier escándalo. El futbolista termina aceptando la oferta y le dueño del King’s sufre por su abandono.

A raíz de un problema con un cliente del despacho, Cristina saca el rencor que tiene dentro y ataca cruelmente a Quintero. La relación entre ambos amigos sigue pendiendo de un hilo, aunque la vuelta de un antiguo conocido les da una ligera esperanza de salvar el despacho y su amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo, Justo termina creyendo que solo hay una solución para su problema con Cristina: alejarse para siempre

Los preparativos de la boda, y su nueva vida, hacen sentir a Andrea cada vez más culpable, al mismo tiempo que Ricardo le habla a Alberto de la posibilidad de comprar una participación del club social. Por si fuera poco, Ciriaco sale bajo fianza, pero parece dispuesto a seguir encubriendo a Jeros. Y Nieves tranquiliza a Manolita haciéndole partícipe del turbulento pasado de Andrea.