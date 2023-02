'La promesa', resumen de los capítulos 24 a 28: Confirma sus sospechas

Esta semana, en La Promesa, Jana fue humillada por Curro, que le tiró la bandeja y encima la obligó a disculparse con él. Aun así, la doncella no iba a parar hasta abrirle los ojos: es su hermano. Mientras tanto, Alonso estaba asfixiado por las deudas, pero Cruz le prohibió aceptar el dinero de su padre. La marquesa encontró la manera de celebrar su fiesta de cumpleaños: vender a espaldas de todos el broche de Catalina, una joya que ha pasado de generación en generación en la familia Luján. Por su parte, Leonor no aguantaba más: quería oficializar su relación con Mauro y preparó un encuentro con su padre para contárselo todo.

Sin embargo, la joven no fue capaz de decirle a su padre que estaba enamorada de Mauro: el problema es que el lacayo no sospechaba nada y se presentó en la biblioteca con su mejor traje. El marqués lo abroncó por haberse quitado el uniforme sin su consentimiento. A su vez, Simona explicó a Lope que sus hijos no le escribían las cartas que recibía, en realidad ellos no habían hecho nunca nada por ponerse en contacto con ella. A cambio, Lope se sinceró: él es la cocinera misteriosa y le encanta cocinar desde pequeño, pero es una actividad que se le niega por ser hombre.

Curro no soporta a Jana y así se lo hizo saber en el invernadero. La criada no se amedrentó y se encaró con el señorito, que no fue capaz de controlar su ira y se dispuso a golpearla. Manuel impidió que su primo descargase su ira sobre la doncella. El marqués tomó cartas en el asunto, y no solo reprendió a Curro, sino que ordenó llamar a Jana para que diese su versión y para que el chico le pidiese perdón, delante de él, como vimos en el último capítulo de La promesa.

Pía descubrió por qué Candela ya no la trataba como antes

La marquesa quiso celebrar su fiesta de cumpleaños con una gran fiesta, lo que molestó a Catalina y a Simona, que no comprendían que no se respetase el luto por Tomás. Paralelamente, Pía no regresaba y Petra intentó hacerse con sus funciones y preparar el menú para la fiesta. Pero cuando ya dio por hecho que el ama de llaves no regresaría nunca, esta apareció. Mientras, Manuel seguía intentando mejorar su relación con Jana, mas esta continuaba esquiva.

Horas más tarde, Curro le pidió perdón a Jana ante la presión de Alonso. La muchacha encontró un pendiente de Jimena bajo el avión, que devolvió a su dueña en presencia de Manuel. Jimena notó que algo extraño sucedía entre ellos. El regreso de Pía frustró las aspiraciones de Petra, pero sobre todo contrarió a Candela, que confesó a Simona que no soportaba saber que Pía se marchó para realizar un aborto. Pero lo peor para Pía sería saber que el barón quería verla… a solas. Pía se armó con un cuchillo. No toleraría más abusos.

Jimena y Manuel iniciaron las clases de danza. Jana no pudo evitar los celos al verlos intimar. Mientras, las señoritas prepararon el baile con Cruz, gestionaron las invitaciones y fantasearon con lo magnífico que iba a ser. Además, Curro se prendió fuego sin querer en el hangar. Jana consiguió salvarlo y, al quitarle la ropa, descubrió el angioma del hombro, lo que confirmó sus sospechas: es su hermano.