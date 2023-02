Esta semana, en La Promesa, Petra acomodó al padre Camilo en una habitación del servicio. Fue el mismo cura quien pidió a Petra que no delatase la presencia de Lope en las cocinas. Mientras tanto, los marqueses anunciaron una cena con los Duques de los Infantes y los Duques de Belmonte, cuyo hijo mayor, Juan Luis, parecía del agrado de Leonor. Mauro se enteró de este interés y tuvo que sobreponerse a sus celos.

Cruz azuzó el acercamiento de Jimena y Manuel, pero éste se mostraba reticente y se sinceró con Jana, confesándole a la joven lo mucho que le gustaba, pero ella terminó rechazándole. A su vez, Salvador, el amigo de Lope que lo fue a sustituir como lacayo, llegó a La Promesa encandilando a María Fernández y convenciendo a Rómulo de su valía.

Jana siguió buscando el ejemplar del Quijote con Curro, con la ayuda de una nueva pista que le proporcionó Pía. Su cercanía con él le llevó a decidir confesarle que ella era su hermana. Entretanto, Petra no se resignaba a que el padre Camilo se marchase de La Promesa y creyó haber dado con la forma de disuadirlo. En su afán de facilitarle a Jimena un acercamiento sentimental a Manuel, Cruz le propuso un primer paso para ganarse la confianza de él.

Curro empezó a perder la esperanza de encontrar el valioso ejemplar del Quijote que su tía lo animó a buscar, pero, cuando comenzaba a pensar en rendirse… Jana encontró el libro. A Curro le faltó tiempo para dar aviso a su tía Cruz, convencido de que esta vez obtendría su felicitación.

Petra quería confesar la verdad a los marqueses sobre Lope

Teresa no conseguía superar la nostalgia de su noviazgo con Mauro y se echaba a llorar cada vez que le sobrevenían los recuerdos de entonces. El barón de Linaja la encontró en uno de esos malos ratos… pero, sorprendentemente, trató a la doncella con extrema delicadeza. Pía, cuando se enteró por Teresa del episodio, empezó a preocuparse.

Por otro lado, Jana seguía impactada por el beso y la declaración de amor de Manuel, pero, tras sopesarlo, le dijo que era mejor para los dos que lo olvidasen y que hicieran como que nunca había ocurrido. Mientras tanto, Petra no estaba de acuerdo con la incorporación de Lope a las cocinas y que estuvieran engañando a los marqueses. Rómulo le rogó que guardase el secreto, pero Petra habló con el padre Camilo y no paró hasta conseguir que el sacerdote le sugiriera que era mejor confesar la verdad. Por su parte, Rómulo amenazó seriamente a Mauro y le dijo que cortase de una vez y para siempre su relación con la señorita Leonor o se vería obligado a tomar medidas drásticas.

El barón de Linaja se cruzó con Pía, la agarró del cuello y la amenazó. Esta última fue testigo de cómo el Barón consoló a Teresa y no dudó en advertirle por si le sucedía algo raro. Jimena intentó organizar un plan campestre con Manuel, que el muchacho lo rechazó de plano, por lo que Cruz elaboró una artimaña para unirlos. Rómulo sintió que su idea de la cena con los Belmonte no dio sus frutos, que no era otra que alejar a Leonor de Mauro.