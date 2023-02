Hoy en La Promesa, Pía es testigo de cómo el Barón consuela a Teresa y no duda en advertirla por si le sucede algo raro. «No deberías acercarte a ese hombre. No te traerá nada bueno. Debes cuidarte», le dice el ama de llaves a la ex novia de Mauro. Horas más tarde, Pía se alerta cuando Petra amenaza con poner a los marqueses al tanto de la presencia de Lope en las cocinas y azuza a Rómulo para actuar cuanto antes.

Por otro lado, Simona les echa un cable, convenciendo a Catalina de que les ayude a neutralizar a Petra: «Esa mujer es capaz de acabar con el sueño de ese joven que nada malo le ha hecho. Sus padres no pueden enterarse de lo que está ocurriendo en las cocinas».

Rómulo siente que no podrá alejar a Leonor de Mauro

Centrados en salvar a Lopez, los integrantes del servicio ignoran que la doncella ha contado al padre todo lo del embarazo del ama de llaves, como vimos en el capítulo de ayer en La promesa. Cree que con la ayuda del párroco podrá sacar a Pía de su puesto de trabajo y ocuparlo ella. Si algo ambiciona Petra en esta vida, es asumir el control total de La Promesa.

Por otra parte, Jimena intenta organizar un plan campestre con Manuel, que el muchacho rechaza de plano, por lo que Cruz elabora un artimaña para unirlos. Mientras tanto, Rómulo siente que su idea de la cena con los Belmonte no dio sus frutos, que no era otra que alejar a Leonor de Mauro. Pero el lacayo tiene un arrebato de sinceridad y le cuenta a Leonor su relación es del todo imposible.