Hoy en La Promesa, ya son muchos días sin noticias del Barón y Cruz está histérica. La marquesa no quiere ni pensar en lo que puede haberle sucedido a su padre. Es tal su angustia que, ni siquiera, siente que tiene tiempo para llorar por la suerte de Manuel que, desafortunadamente, sigue en coma y parece no reaccionar a ningún estímulo ¿Logrará recuperarse?

Afortunadamente Martina logra aplacar la inquietud de Cruz razonando que, de haberle sucedido algo grave a su abuelo, ya habrían tenido noticia de ello, como vimos en el capítulo de ayer de La promesa. «Las malas noticias siempre vuelan y estoy segura de quepis estuviese en peligro, estaríamos al tanto de lo que fuera. No debes preocuparte», le dice la joven. Unas palabras que no tienen el mismo efecto en Alonso, quien si sospecha que su suegro no regresará al palacio.

Jimena sopesa terminar con su compromiso con Manuel

Por otro lado, María Fernández recibe una primera carta de África y Lope se la lee. Salvador está sano y salvo, echa mucho de menos a su novia y también los guisos de Lope, porque la comida en el cuartel es mala; y también les cuenta que está a la espera de que le asignen destino. La doncella respira aliviada ahora que sabe que su prometido he llegado sin problemas al campamento ¿Conseguirá regresar pronto con su amada?

También, en el palacio, Petra mete cizaña al padre Camilo revelándole que no todos en la casa lo estiman como debieran. La empleada quiere ganarse, aún más, el favor del cura. Mientras tanto, Jana sufre por lo ocurrido con Manuel, al mismo tiempo que Jimena sopesa cancelar su compromiso si el malherido sigue sin reaccionar.