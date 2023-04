Hoy en La Promesa, el estado de Manuel ha empeorado y el diagnóstico del doctor es preocupante: «Es probable que el joven no se recupere del todo nunca. Sus constantes vitales son inestables y no sé cuanto tiempo podrá aguantar así». Cruz, alarmada, descarga su frustración sobre Alonso, resquebrajando el matrimonio. «Todo lo que ha pasado es por tu culpa. No has sabido mantener a salvo nuestra familia, ni a mi hijo», dice la marquesa.

Por otro lado, Lope se disculpa con sus compañeros por poner en peligro sus puestos de trabajo al aceptar cocinar en La Promesa. Va a intentar hablar con los señores para asumir toda la responsabilidad. «No es justo que vosotros paguéis por algo que he propiciado yo. Siento haberos metido en este lío, de verdad», comenta el cocinero.

Lope tiene una sorpresa a María de parte de Salvador

Jana, por su parte, continúa masajeando y cuidando a Manuel en secreto, hasta que Alonso la descubre. La doncella tiene miedo de que el marqués actúe en su contra o le impida seguir ayudando al malherido en su rehabilitación. Mientras tanto, Curro no consigue cumplir con el encargo de su tía de encontrar al barón, cuya desaparición tampoco le deja centrarse en los estudios.

Lope tiene una sorpresa para María Fernández de parte de su amado Salvador: una caja de música, un regalo por su primer mes juntos. Y otra sorpresa, pero esta vez desagradable, tiene Alonso para Rómulo: a La Promesa va a acudir un nuevo mayordomo para supervisar su trabajo. Mientras tanto, Catalina no encuentra el broche que perteneció a su madre, como vimos en el capítulo de ayer de La promesa. Algo realmente extraño.