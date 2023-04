Hoy en La Promesa, Lope pide disculpas a María Fernández por haberla besado y atribuye el arrebato a los nervios que pasó por el secuestro de Camilo. María Fernández le garantiza que ya lo ha olvidado, pero no va a ser tan sencillo como ella pensaba…Mientras tanto, Jana cura las heridas que Curro sufrió por la última paliza que le propinó Lorenzo.

La doncella se atreve a insinuar al señorito que quizás el capitán no sea su padre biológico y el muchacho decide interrogar a Cruz sobre su pasado. También, en el palacio Rómulo comparte con Pía su inquietud: Gregorio le guarda rencor por un hecho del pasado que él no consigue recordar. Y todo esto mientras el duque de los Infantes se dirige a La Promesa, dispuesto a detener el matrimonio entre Jimena y Manuel.

Jimena se impone a su padre, decidida a casarse con Manuel

Alonso y Cruz tienen una fuerte discusión y sacan rencillas del pasado que ponen en jaque su preciado matrimonio. A us vez, la boda de Manuel y Jimena va sobre ruedas. Los dos jóvenes parecen muy enamorados. La chica se impone a su padre el duque y lo invita a pasar una temporada en La Promesa mientras cierran los preparativos del enlace.

Por su parte, Curro continúa sospechando que Lorenzo en realidad no es su padre, no se parecen en nada. El chico se lo confiesa a su tía Cruz que intenta quitarle esa idea de la cabeza, aunque se queda preocupada. Entretanto, Jana está contenta de que Curro esté sacando conclusiones por sí mismo, pero María Fernández no termina de fiarse del chico. Descubre qué más va a suceder esta semana en La promesa