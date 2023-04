Esta semana, en La Promesa, Lope pidió disculpas a María Fernández por haberla besado y atribuyó el arrebato a los nervios que pasó por el secuestro de Camilo. María Fernández le garantizó que ya lo había olvidado, pero no iba a ser tan sencillo… Mientras, Jana curaba las heridas que Curro sufrió por la última paliza que le propinó Lorenzo. La doncella se atrevió a insinuar al señorito que quizás el capitán no fuera su padre biológico y el muchacho decidió interrogar a Cruz sobre su pasado.

Rómulo compartió con Pía su inquietud: Gregorio le guardó rencor por un hecho del pasado que él no conseguía recordar. Y todo esto mientras el duque de los Infantes se dirigía a La Promesa, dispuesto a detener el matrimonio entre Jimena y Manuel. Además, Alonso y Cruz tuvieron una fuerte discusión y sacaron rencillas del pasado.

La boda de Manuel y Jimena iba bien. Los dos jóvenes parecían muy enamorados. La chica se impuso a su padre el duque y lo invitó a pasar una temporada en La Promesa, mientras cerraban los preparativos del enlace. Por su parte, Curro continuó sospechando que Lorenzo en realidad no era su padre. El chico se lo confesó a su tía Cruz que intentó quitarle esa idea de la cabeza, aunque se quedó preocupada. Jana estaba contenta de que Curro estuviese sacando conclusiones por sí mismo, pero María Fernández no terminaba de fiarse del chico.

Jana pensaba como contarle a Curro que es su hermano

Alonso le dijo a Cruz que no iban a despedir a los cocineros. La marquesa se opuso, pero la decisión de Alonso era firme. Curro descubrió una verdad sobre su padre, al mismo tiempo que Rómulo y Pía siguieron intentando saber por qué Gregorio se comportaba así con Rómulo, pero por ahora no consiguieron ninguna información relevante, mientras la relación entre Pía y Gregorio mejoraba por días.

El duque de los Infantes le dijo a Alonso que no quería que su hija se casase con Manuel porque los Luján eran unos sinvergüenzas, que habían ocultado la ruina de sus cuentas y que emparentaban solo por interés. El marqués le ordenó que retirase la acusación. Espadas en alto. A pesar de sus diferencias, los Duques de los Infantes y los Marqueses de Luján llegaron un acuerdo para la boda, cuyos preparativos comienzan por fin.

Alonso le pidió a Cruz algo muy humillante para ella: que diese las gracias a las cocineras por desenmascarar a Camilo. Candela le contó a Jana que ella también conocía el secreto del embarazo de Pía y Curro se disculpó ante la doncella por su trato distante, y a ella finalmente se le ocurrió la manera de contarle a su hermano la verdad. La noticia de que no habría despidos en La Promesa llegó a los empleados a través de don Gregorio. Pía no había cejado en su empeño de investigar al mayordomo, sin averiguar nada. Lo que Rómulo no se esperaba es que fuera el mismo Gregorio el que le contase de dónde venía su animadversión hacia él.