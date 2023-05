Sara recibe una nota amenazante y su madre decide hablar con Javier para aclarar la situación en 4 estrellas. El guardia civil le promete a su cuñada que hará hasta lo imposible por descubrir quien está detrás de los anónimos que le llegan a su hija. Algo más tranquila, Clara queda con Julio. Es obvio que la pareja se gusta y siente algo el uno por el otro. Sin embargo, Marta sigue rondándoles, amenazando con desbaratar su amor.

Por otro lado, Luz teme que Paolo le pida vivir juntos. Sobre todo, ahora que no tiene claros sus sentimientos hacia su compañero de fogones. Cerca de allí, Arnaldo, un misterioso cazador de oportunidades, llega al hotel Lasierra con intenciones oscuras. Nadie sabe cuál es el verdadero motivo que le ha traído hasta el pueblo.

Por su parte, Arturo ve en Arnaldo un posible inversor para Vera del Rey, por lo que no duda en agasajarlo sin parar, pero lo que desconoce es que en realidad es un mafioso que ha extorsionado a Julio si no testifica a favor de los riojanos. El recién llegado es mucho más peligroso de lo que el alcalde cree y podría meterle en muchos líos.

Mientras tanto, Clara anda preocupada porque no se acaba de fiar del todo de Julio. La atracción que siente por él es innegable y cada vez que está a su lado parece que el corazón se le sale del pecho. Como una adolescente, no deja de pensar en el camarero, pero la poca trasparencia con la que trata ciertos asuntos no le gusta nada, por lo que sopesa con mucha calma si darle o no una nueva oportunidad. A fin de cuentas, no solo tiene que mirar por ella, sino, también, por Sara, que es el centro de su vida desde que nació