Qué ha pasado en 'Infiel': Las mismas personas que se llevaron a Derin, raptaron a la doctora

Didem no soporta más ver cómo Gönul se desespera al no tener noticias de su hija. Finalmente, toma la decisión de contarle que Derin no está secuestrada y le pone al tanto del plan que ideó la chica. “Ella se lo inventó todo para hacer creer a la gente que Volkan y Asya le hicieron algo y que los detuvieran. Quería hacerles pagar por le daño que le habían hecho”, comenta la mujer. Gönul respira aliviada sin saber que su hija, al contrario de lo que Didem piensa, si está siendo retenida en contra de su voluntad.

Lejos de allí, se produce el entierro de Hicran y los presentes se extrañan al ver que Asya no ha llegado al cementerio. Se acercan a su casa y encuentran la puerta del jardín abierta, pero ella no está. Bahar da la pista clave para hallar a la doctora. “Hace un rato hablaba con ella por teléfono cuando la comunicación se cortó. Antes de terminar la llamada, Asya dijo un nombre: Faruk”, explica.

Asya y Derin se enfrentan a Nazan

La policía comprende entonces que el maniaco es el responsable de los dos secuestros que han puesto patas arriba a Tekirdag. A continuación, se pone en marcha un operativo para detenerle. Lo primero que hacen es seguir a Nazan, pues sospechan que la mujer es cómplice de su marido en los delitos que ha cometido y tienen razón. Mientras tanto, Derin recuerda como el matrimonio la raptó cuando se disponía a salir de la ciudad y seguir adelante con el plan que tenía en un primer momento.

El espionaje da resultado. Nazan lleva a varios agentes y también a Volkan hasta la cabaña en la que retienen a la joven Güçlü y la doctora. Mientras los oficiales le detienen fuera de la cabaña a Faruk y le esposan. Dentro de la vivienda, Derin y Asya se pelean con Nazan. En mitad del forcejeo, la médico se lleva un disparo en el brazo por el que queda inconsciente.

