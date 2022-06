Volkan salió de una reunión de trabajo y se percató de que alguien le estaba siguiendo, en Infiel. Con astucia, llevó al espía hasta una carretera poco concurrida y le obligó a bajarse del vehículo. Tras presionarle contra el capó del coche, le exigió que le dijera para quien trabaja. Gürsel no tuvo más remedio que confesar que Derin le contrató como detective: “Ella me pidió que le informara de todos sus movimientos y así lo hice”.

Sin embargo, esta no fue la única revelación del hombre. Resulta que Gönul también se puso en contacto con él y le ordenó que pasara a su hija, únicamente, la información que ella considerara relevante. No quería que Derin terminara perdiendo la cabeza y la custodia de Zeynep en el capítulo 42 de Infiel.

Al caer la noche, Volkan se presentó en el restaurante de Selçuck donde este, en complicidad con sus hermanos, había organizado una cena familiar para Haluk y Gönul, con la esperanza de que se reconciliasen de una vez. La velada transcurrió de una forma maravillosa y parecía que el matrimonio estaba a punto de firmar la paz.

El arquitecto interrumpió la cena y dejó en evidencia a Derin delante de sus padres: “Ya sé que has mandado seguirme, eres despreciable”. Además, comentó ante todos la implicación de Gönul en todo este asunto. Haluk, que se sintió muy decepcionado con su hija, abandonó el lugar. No sin antes dejarle claro a su todavía esposa que el proceso divorcio seguiría adelante.

Malas noticias para Bahar

Por otro lado, Asya accedió a ir a cenar a casa de Aras. La pareja disfrutó de un romántico rato a solas e, incluso, bailaron agarrados. Estaban felices porque el divorcio del empresario con Leyla estaba yendo muy bien. En un momento dado, Aras sacó un anillo del bolsillo y le pidió a Asya que se casase con él. Volkan y Ali, que miraban desde fuera por la ventana, comenzaron a gritar.

Mientras tanto, Bahar empezó a tener dolores en el vientre y resolvió ir al hospital. Los médicos no tenían buenas noticias; si decidía seguir adelante con el embarazo, puede que no sobreviviera al parto: “Es un gran riesgo”. La pelirroja, a pesar de las indicaciones de los doctores, decidió continuar con el proceso de gestación. Lo único que deseaba era que su bebé naciera bien.

