En Inocentes, Farah Zeynep Abdullah ha sido Inci la joven espontánea y simpática que conquista el corazón de Han ( Birkan Sokullu ) y que fallecía en el capítulo de ayer.

Farah Zeynep Abdullah llegó recientemente a las pantallas españolas, interpretando a la dulce y carismática Inci en la telenovela Inocentes, que emite Antena 3, y desde el primer momento cautivó a los espectadores. Anoche se despidió de la audiencia española en el capítulo que emitió Antena 3 donde su personaje fallece tras un accidente. Tras retirarse de la serie, la actriz, que también canta, se ha estado preparando para interpretar a Bergen, una famosa cantante turca que falleció en 1989 a manos de su esposo, en una película sobre su vida cuyo estreno está previsto para este mes de febrero.

De momento, se ha podido ver el tráiler del largometraje y la transformación de Farah en esta mujer, conocida como 'La mujer del dolor', que sufrió las agresiones de su marido desde joven, perdiendo su ojo derecho cuando Halis Özgür le lanzó ácido nítrico sobre el rostro. Pese a las dificultades, siguió cantando apoyada por el público y ocultando su ojo tras un parche que la caracterizó durante los últimos años, y sus quemaduras en brazos y cara. Finalmente su esposo logró acabar con su vida cuando solo contaba con 31 años.

Farah Zeynep Abdullah, en el papel de Bergen

Aunque en un principio este papel lo iba a interpretar Serenay Sarikaya, fue finalmente Farah Zeynep Abdullah la elegida. Esta joven actriz, de 32 años, se encuentra en su mejor momento profesional. Protagonizó por primera vez en 2014 junto a Kivanç Tatlitug y fue en la popular novela Amor en guerra.

Dos años después participó en la también exitosa Kösem, la Sultana con un papel de princesa. Y en 2020 se convirtió de nuevo en la actriz principal de la serie Inocentes, que está dando la vuelta al mundo. En total, la turca, que ha sido pareja de reconocidos actores como Caner Cindoruk (Mujer, Infiel), ha trabajado en cinco producciones televisivas y en siete películas.

¿Quién fue Bergen?



Farah Zeynep Abdullah se reencontrará muy pronto con sus admiradores convertida en Belgin Sarmışer -conocida como Bergen-, nacida en 1958. A los 17, abandonó su trabajo en una oficina de correos para luchar por su sueño de ser cantante. Comenzó su carrera en 1982 con su álbum 'Complaint Var', pero cuando ya despuntaba sobre el escenario, un día su esposo lanzó sobre su rostro ácido nítrico, lo que le provocó una ceguera en su ojo derecho.

El incidente la hizo más fuerte y siguió cantando, cubriendo el ojo ciego con su larga melena. En aquellos momentos, la cantante trasladó su dura historia a sus canciones, cuyo sombrío sonido la llevó a la fama.

Años después, al salir de la cárcel, Halis Özgür, de quien ya se había divorciado, fue a buscarla cuando se encontraba de gira con su último disco Yıllar Affetmez, y la disparó hasta seis veces provocándole la muerte el 14 de agosto de 1989. Sus canciones fueron incluidas en álbumes de música arabesca y con concepto nostálgico, donde participaron otros grandes cantantes turcos.

La película sobre esta cantante, que iba a protagonizar Sarikaya, se estuvo preparando durante varios años y debía haber empezado a grabarse a principios de 2019, pero se fue posponiendo. En aquel momento, se dijo que el motivo era que Sarikaya quiso hacer algunos cambios. Más tarde llegó la pandemia. La historia ha sido creada por Mine Şengöz y el guion lo han escrito Sema Kaygusuz y Yildiz Bayazit.



