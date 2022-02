El avance semanal de los capítulos de Inocentes.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Inocentes.

Inocentes: todo sobre la serie.

Quién es quién es Inocentes, la serie turca de Antena 3

El desmayo de Hikmet ha quedado más bien en un susto. Después de pasar unas horas en observación, el anciano vuelve a su casa, pero deberá entrar en quirófano para solucionar su problema en el corazón si quiere seguir disfrutando de su tiempo en este mundo. Han, que ya se ha enterado de lo ocurrido con su padre, decide regresar a su hogar y vivir de nuevo con su familia. No se siente capaz de dejarles solos en estas circunstancias.

El joven aprovecha su vuelta para agradecerle a Safiye todo el apoyo incondicional que le ha brindado desde la muerte de Inci: “Tus manos son las que siempre me han sostenido”. Además, la anima a dejar atrás de una vez el fantasma de su madre y liberarse de él:“Te prometo que yo voy a ayudarte en lo que necesites”.

Después, baja hasta el piso en el que viven Ege y Memduh, a quienes no ve desde el entierro de su esposa. Tras entregarles uno de los discos de Inci, les pide perdón por no haber estado a su lado en tan duros momentos: “Me hundí en mi dolor y no pensé en el vuestro”, dice sellando la reconciliación entre los tres.

Han no supera la muerte de Inci

Cuando toca irse a dormir, Han no soporta acostarse en el mismo cuarto en el que compartió tantos momentos con su esposa y se va a pasar la noche a la caravana de Anil, quien ahora es su inseparable amigo. Ambos juegan interminables partidas de ajedrez hasta quedarse dormidos.

Por otro lado, Esat le pide matrimonio a Gülben con un gracioso número musical y ella, encantada, accede. Esa misma tarde se llevará a cabo el acto de compromiso. Mientras Safiye acondiciona la casa para recibir a los invitados, Han sube al apartamento de Esra, quien ha hospedado a Rüya en su vivienda. A las dos les pide ayuda para elegir los muebles de la futura casa de su hermana.

Llega la hora de la pedida de mano y todo parece ir genial hasta que, debido a la presión del momento, Gülben se hace pis encima. Esat, que se ha dado cuenta de lo que ocurre, sale del apartamento junto con su madre sin saber muy bien qué pensar. El joven está bloqueado. En ese instante, Naci se presenta ante Safiye con un ramo de flores.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io