Safiye se estaba preparando para su boda sin mucha ilusión, ya que su hermano Han no aparecía por ninguna parte: “Necesito a toda mi familia a mi lado en este momento tan especial. Hicimos la promesa de que él estaría presente en mi boda”. La mujer comenzó a lamentarse de su mala suerte y contagió su mal humor a todo el mundo.



Las horas pasaron y el joven no hacía acto de presencia. Nadie lo sabía, pero lo cierto era que Han había sido secuestrado por un viejo conocido al que él no recuerda bien. Su raptor le dejó claro que solo le permitirá salir de su encierro si descubría de qué se conocían y le pedía perdón de corazón.

Han regresó a casa tras ser secuestrado

Por muchos esfuerzos que hizo, Han no rememoraba al hombre y empezó a asustarse porque sabe que le sería muy complicado llegar al enlace de su hermana. Mientras tanto, todo en el hogar de los Derenoglu está preparado para la boda de Safiye. Para sorpresa de los invitados, aunque esta se sentó en la mesa nupcial, cuando llegó el momento de la verdad, no accedió casarse con Naci: “Lo siento mucho, pero si mi hermano no está a mi lado, no puedo aceptarte ”.

Segundos después y antes de que alguien abandonase la sala del apartamento, Han apareció. Ha día logrado escapar de sus secuestradores, pero había llegado tarde. Delante de los invitados, se desmayó víctima del esfuerzo que hizo. Cuando recuperó el conocimiento, el hombre justificó su ausencia alegando que tuvo un pequeño accidente. No quería preocupar a su familia con el infierno que vivió.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io