Naci llevó a Safiye y toda su familia a una pequeña escapada en la nieve. Al caer la tarde, la mujer entró en su cuarto del hotel y vio su vestido de novia tendido en la cama. Luego, bajó al salón y observó con emoción que estaba perfectamente decorado para una celebración. En ese segundo lo entendió todo. Naci la trajo hasta allí para casarse con ella. Safiye, por supuesto, aceptó. Parece que a la segunda, va la vencida.



Minutos más tarde, la novia hizo acto de presencia en la sala principal acompañada de su padre y de su hermano, quienes la llevaron hasta la mesa nupcial donde la esperaba su amado. Los enamorados se dieron el “Sí, quiero” y disfrutaron de una agradable fiesta, con baile incluido. Todo parecía ir bien hasta que el hombre que secuestró a Han se coló entre el resto de los invitados que asistieron al festejo.

Hikmet fue víctima de un secuestro

El pequeño de los Derenoglu logró sacarle del lugar: “Vete de aquí, porque ya me has hecho mucho daño”. Ceylán, que se dio cuenta de todo, le preguntó a su amado qué estaba pasando y el le puso al corriente de lo sucedido días atrás: “Este tipo me tuvo horas encerrado y atado”.

Llegó el momento de irse a dormir. A penas, una hora más tarde, Neriman avisó a su hermano de que su padre había desaparecido: “He ido ver si estaba bien, pero en la habitación no hay nadie”. Han sospechó que su secuestrador se lo había llevado y razón no le faltaba. El único problema era que no sabía con qué intenciones había raptado al anciano.

