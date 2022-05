Naci trata de arreglar las cosas con Safiye tras su “no” boda y la invita a pasar un fin de semana en un hotel próximo de la montaña. La mujer acepta y se queda impresionada al ver la nieve tan de cerca cuando llegan al lugar. “Todo parece tan limpio y tan agradable”, dice con una amplia sonrisa. El profesor se alegra al ver a su amada disfrutar como nunca: “Parece que lo único que se necesitaba para que fueras esa adolescente de la que me enamoré, era traerte aquí”.



De repente, una bola de nieve impacta en el rostro de Safiye. Esta se queda sorprendida al ver allí a toda su familia: “Así que también veníais y me lo habéis ocultado”. Todos pasan un agradable día al aire libre. Incluso, hacen un bonito muñeco de nuevo al que ponen el gorro de Gülben. Sin embargo, las sorpresas no acaban ahí.

Al caer la tarde, Safiye entra en su cuarto del hotel y ve su vestido de novia tendido en la cama. Luego, baja al salón y observa con emoción que está perfectamente decorado para una celebración. Ahora lo entiende todo. Naci la trajo hasta allí para casarse con ella. La mujer, por supuesto, acepta. Parece que a la segunda, va la vencida.

Ömer se lleva a Hikmet para disgusto de su familia

Minutos más tarde, la novia entra en la sala principal acompañada de su padre y de su hermano. Los enamorados se da el “Sí, quiero” y disfrutan de una agradable fiesta. Todo parece ir bien hasta que Ömer, el hombre que secuestró a Han hace acto de presencia. El pequeño de los Derenoglu logra sacarle del lugar: “Vete de aquí, porque ya me has hecho mucho daño”. Ceylán, que se ha dado cuenta de todo, le pregunta a su amado qué está pasando y el le pone al corriente de lo sucedido días atrás.

Llega el momento de irse a dormir. A penas, una hora más tarde, Neriman avisa a su hermano de que su padre ha desaparecido: “He ido ver si estaba bien, pero en la habitación no hay nadie”. Han sospecha que Ömer se lo ha llevado y razón no le falta. El único problema es que no sabe con qué intenciones ha raptado al anciano.

