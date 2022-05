La familia Derenoglu al completo disfruta de una agradable cena en un restaurante. Aunque parezca imposible, hasta Safiye se siente cómoda durante el transcurso de la velada y hace bromas con su hermana pequeña Nermian. Esta última está muy feliz de salir por ahí con sus seres queridos y decide hacer una petición: “Podríamos ir al parque de atracciones”.



El clan se traslada a la feria y se montan en los coches de choque. Todo va bien, hasta que Safiye sufre una nueva alucinación con su madre y le ruega a Naci que se vayan a casa cuanto antes; “Por favor, ya no puedo estar aquí por más tiempo”. La mujer ya sabe que la enfermedad de su marido ha reaparecido y por eso no deja de pensar en que si muere, será por su culpa, tal y como le decía su progenitora.

La obsesión de Safiye va a más y, al día siguiente, comienza a descontrolarse. Desesperada, tira varios cuadros de su casa por la ventana y al “fantasma” de su madre lo arroja fuera del portal. Cuando vuelve en sí, se da cuenta de que a quien ha empujado a la calle, es a su padre. Naci ayuda a Hikmet a levantarse del suelo.

Safiye se encierra en su casa para proteger a su familia

A continuación, Safiye, que no puede cree lo que ha hecho, se encierra en casa y trata de impedir que el resto de su familia entre. “Si estáis a mi lado, terminaré por haceros daño”, repite una y otra vez. Finalmente, Hikmet logra entrar y tranquiliza a su hija con un abrazo: “No te preocupes, yo estoy contigo”.

Por otro lado, Gülben lleva unos días con un apetito voraz y con náuseas mañaneras. Siguiendo el consejo de su suegra, la chica procede a hacerse un test de embarazo que sale positivo. Sobrepasada por la noticia, decide ocultar su estado hasta estar segura de cómo comunicárselo a sus allegados. A su vez, Han trata de acercarse a Ceylán después de haber rechazado su propuesta de matrimonio.

