Tras saber el sexo de su bebé, Gülben siente un dolor en el vientre, al mismo tiempo que Safiye da un paso importante en su recuperación y Ceylán toma una decisión respecto a Han, tal como descubrimos en el último episodio de Inocentes. En la emisión de hoy, muy asustada por los fuertes dolores que ha sentido en el vientre, Gülben le ruega a Esat que la lleve al hospital. La joven ni siquiera puede bajar las escaleras por ella misma y le pide a su marido que la cargue en sus brazos. Con prisa, Esat conduce hasta la clínica más cercana para que revisen a su esposa de urgencia.



Tras varios ultrasonidos y una exploración, los médicos afirman que no hay nada de lo que preocuparse. “Es normal que las embarazadas tengan alguna contracción por primeros meses de gestación, porque el feto se esta agarrando”, comenta el ginecólogo restante importancia a lo sucedido. No obstante, deja claro que si no quieren que se repita un episodio igual, Gülben deberá evitar cualquier situación de estrés.

Esat le pide a su esposa que se aleje de Safiye

Mientras siguen en consulta, Esat recibe una llamada de teléfono de su madre. “La señora Safiye vino a darme el pañuelo que Gülben se dejó en su casa y nos preocupamos, porque ella pensaba que estabais en casa”, explica Sennur. Él le responde diciendo que simplemente fueron a dar un paseo. No quiero que se inquiete más de lo necesario.

Minutos después, la pareja llega a casa y Esat le pide a su esposa que trate de no inmiscuirse tanto en los asuntos de su hermana: “Creo que te preocupas mucho por ella y ya has oído al doctor. Tienes que evitar cualquier situación que te genere estrés”. Gülben se enfada con su marido por aconsejarle que se aleje de su familia: “Yo no soy una egoísta”. Acto seguido, decide que esa noche dormirá en su antigua casa.



