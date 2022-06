Tras los acontecimientos de los últimos capítulos emitidos de Inocentes, comprobamos que el tiempo pasa y Gülben se pone de parto. Tras varias horas de esfuerzo, la joven da a luz a su primogénita, la pequeña Masal. Toda la familia al completo se traslada al hospital para conocer a la recién nacida. Hikmet está muy feliz de tener entre sus brazos a su primera nieta:“Creí que me iba a morir sin vivir un momento como este”.

Por su parte, Han tiene un nuevo brote de celos y decide alejarse de Ceylán. “Creo que seremos más felices si, por ahora, seguimos como amigos”, comenta él con la esperanza de recuperarse en un futuro. La fotógrafa la invita esa noche a pasarse por la inauguración de su nueva exposición. Al contrario de lo que ella pensaba, Han se comporta de forma normal cuando varios admiradores se le acercan. Ni un atisbo de ir hay en su mirada. ¿Será verdad que está cambiando o es pura fachada?

Hikmet tiene una tierna conversación con sus hijas

En su hogar, Safiye tiene una conversación con Naci, en la que le confiesa que no quiere tener hijos: “Me he pasado toda la vida siendo la madre de mis hermanos y ahora es mi momento de hacer las cosas para las que antes no tuve tiempo u ocasión”. El profesor lo comprende a la perfección y lo acepta: “No necesito a nadie más para ser feliz. Tenemos muchas personas de la que cuidar, entre ellos, de nosotros mismos”.

Al día siguiente, toda la familia pasa una agradable jornada de picnic con sus amigos y vecinos. Juegan a la pelota, toman el sol y ríen a cada minuto. Hikmet le propone a Gülben y a Safiye dar un paseo en barca, les regala las llaves de dos coches y les promete enseñarles a conducir: “Os quiero mucho”. De vuelta, el anciano se queda dormido junto a la pequeña Masal bajo la sombra de un árbol. Cuando van a despertarle, no abre los ojos.

