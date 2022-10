¡Vivan los novios! La actriz Maite Perroni y el productor de televisión Andrés Tovar han sellado su amor en el altar este fin de semana en Valle Bravo (México). La pareja anunció su compromiso el 12 de septiembre de 2022 y un mes más tarde, se convertían en esposos. "We did it! Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos", así de feliz lo decía la actriz a sus seguidores en su cuenta de Instagram el domingo 9 de octubre.





Maite Perroni saltó a la fama por su papel de Lupita Fernández en la telenovela mexicana 'RBD', un fenómeno televisivo de Azul TV en 2004 y que volvió en 2022 con una readaptación de Netflix. Actualmente, la ex RBD mantiene una muy buena relación con sus compañeros de la serie, de hecho, Anahí Puente (Mia Colucci), Christopher Uckermann (Diego Bustamante) y Christian Chávez (Giovanni Méndez) asistieron a la boda tal y como lo publicaban en Instagram.

Pero a parte de su gran triunfo en 'RBD', la actriz no ha parado de cosechar grandes éxitos. Perroni ha participado series como 'El juego de las llaves' de Amazon Prime, 'Herederos por accidente', 'Oscuro Deseo' de Netflix o '¿Quién mató a Sara?'. Además, ahora se encuentra trabajando en 'Triada', el próximo trabajo de Leticia López Margalli para Netflix.

Maite Perroni y Andrés Tovar confirmaron su relación en 2021. Después de varios de rumores, y al igual que su matrimonio, la protagonista de 'Triunfo del amor' hizo publica su relación en redes sociales.

La actriz salió a desmentir cómo había sido el comienzo de su relación con el productor, ya que ambos tenían pareja antes de iniciar su romance y diferentes medios apuntaban a una infidelidad. Recordemos que la ex 'RBD' llevaba ocho años con el actor de 'Sin ti no puedo' Mauricio Ochmann.

"No hablamos del tema antes porque estamos actuando legalmente, pero ahora nuestros abogados nos han permitido hacerlo", relataba Perroni. Asimismo, decía que ella y su marido se conocieron hace más de 20 años y que ambos se encontraban en el mismo proceso, refiriéndose a las rupturas con sus respectivas parejas. Ambos decidieron darse una oportunidad, y a día de hoy ya son marido y mujer. ¡Enhorabuena pareja!

