Patricia siguió los consejos de Yolanda y, para vengarse de Helena, comenzó a acercarse a Héctor en Diseñando tu amor. La mujer se presentó en casa del taxista con una vil excusa y Helena los descubrió en una actitud algo comprometida. Cuando se quedó a solas con su novio, le echó en cara que hubiera iniciado una amistad con una de las personas que más la odia: «Siento que me traicionaste». Por otro lado, Ricardo investigó y descubrió las señas del barrio donde estaba viviendo Valentina. Finalmente, se produjo el esperado reencuentro entre amos.

La joven no podía creer que su exnovio, quien dijo seguir amándola, estuviera vivo y, de nuevo, ante ella. Este repentino regreso tenía en vilo a Claudio, quien veía tambalear su relación con Valentina. Sin embargo, esta le aseguró que no tenía nada que temer, pues ya no sentía nada por Ricardo: «Él forma parte de mi pasado y tú eres mi presente y mi futuro». Tanto es así, que la pareja decidió seguir adelante con los planes de su próxima boda.

Helena vendió el rancho que era de Patricia a su padre

Al día siguiente, Valentina se citó con Ricardo para conversar acerca de todo lo que pasó después del accidente de avión. La chica le dejó claro que no pensaba renunciar a su amor por Claudio. Por otro lado, Helena logró hacerse con al rancho que pertenecía a Patricia y Ricardo. Sabiendo que su padre Guillermo, también lo quería, acepta vendérselo a cambio de que, de una vez, la dejase en paz. No pensaba retomar el contacto con él nunca.

Lejos de allí, Ricardo no soportaba la idea de que Valentina se fuera a casar con Claudio y pensó impedirlo. En su plan, encontró una aliada inesperada: Nora. La chica intentó persuadir a su hermana para que permaneciera al lado de exnovio por el delicado estado de salud en el que se encontraba este tras el accidente. Además, Leonardo le anunció a Helena que había en marcha una campaña con la imagen de Camila, pero sin su consentimiento. Claudio fue señalado como el culpable de lo sucedido.