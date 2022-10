Denis intentó impresionar a sus amigos llevándolos a su casa a tomar cerveza en Todo puede suceder, lo que enfuereció a su madre, quien teme que se vuelva alcohólico como su padre. Mientras tanto, Ambra hizo las paces con Giada y aceptó comenzar una relación amorosa con ella. Además, Alessandro accedió a conocer a Lorenzo, el novio de Federica, y le invitó a cenar a su casa.

Alessandro y Cristina quedaron impresionados con el muchacho y su historia, pero pensaron que Federica, todavía de dieciséis años, era demasiado joven para entablar un romance serio con un chico de 23 años que, además, tiene antecedentes penales, por lo que obligaron a su hija a terminar con él. Por supuesto, Federica no compartió la opinión de sus padres y se reveló: «Amo a Lorenzo con todas mis fuerzas».

Lejos de allí, Feven le pide a Carlo que fuera menos permisivo con Robel, pues cree que el niño se está volviendo algo rebelde y caprichosos desde que ha conocido a su padre. Esto desencadenó en una pelea entre la expareja que Robel presenció. El pequeño, tras lo sucedido, empezó a sufrir episodios de mutismo.

Sara, sintiéndose humillada por Roberto, que, insensiblemente, la definió como una trabajadora que será despedida tan pronto como termine su pasantía, renunció y volvuó a pensar que fue un error mudarse a Roma. Alessandro, también, comenzó a temer que lo despidieran, pero decidió aguantar en la compañía cuando descubrió que las posibilidades de encontrar trabajo en otras empresas eran muy bajas.

Federica se escapó de casa de sus padres

Federica, a pesar de la prohibición impuesta por sus padres, siguió viendo a escondidas a Lorenzo, con quien pasó una romántica primera velada. No obstante, la cita se vio interrumpida por un problema familiar, que obligó a la adolescente a regresar prematuramente. Mientras tanto, Ambra decidió actuar en un club con Giada; a pesar de estar embargada por miedos e inseguridades, con el apoyo incondicional de la familia logró realizar una buena actuación que dejó al público, totalmente, encantado con ellas.

Al día siguiente, Alessandro y Cristina descubrieron que Federica mintió y siguió viendo a Lorenzo, por lo que decideron castigarla sin salir de casa. La chica, que no estaba dispuesta a acatar las órdenes de sus padres, se escapó de casa y acaba pidiéndole a su abuela que la acogiese por tiempo indefinido, mientras las cosas se calmaban. Después, le explicó por qué sus progenitores no ven con buenos ojos su relación: «Creen que un exatracador de veintitrés años no es apto para mí». Emma se queda asombrada.