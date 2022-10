Finalmente Carlo y Feven están a punto de casarse, pero en vísperas de la boda una pelea entre Emma y Genet, la madre de Feven, empuja a los futuros esposos a cuestionar su decisión. Mientras tanto, regresa del pasado Elia, el exmarido de Sara, que ha encontrado un nuevo trabajo cerca de Roma y quiere reencontrarse con sus hijos.

Carlo se ve obligado a confesar su traición a Feven: «Perdóname, sé que cometí una estupidez y no sabes cómo me arrepiento, de verdad». Esta última, en respuesta, lo deja, pues no puede estar con alguien que la engañó. Carlo, hecho pedazos por lo sucedido, se siente culpable y le confiesa todo a Alessandro, quien, se pone de parte de la que era su cuñada: «No dejas de comportarte como un crío»

Alessandro se queda sin trabajo

La conversación entre ambos va a más y Carlo ataca a Alessandro con el síndrome que padece Max. El chico se entera así que es Asperger. Sus padres hablan con él y le tranquilizan: «No quisimos decirte nada antes para no condicionarte, cariño». Max da muestra de una gran madurez y afronta la situación si tener una nueva crisis nerviosa.

Los problemas para Alessandro no terminan ahí. Resulta que su jefe ha tomado la decisión de despedirle y ahora no sabe cómo contarle a Cristina que se ha quedado sin trabajo. Sabe que la situación puede pasar de ser nefasta a crítica si su esposa descubre lo que ha sucedido. Más ahora que no se ponen de acuerdo en cómo actuar con Federica