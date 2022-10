Los problemas para Alessandro no termina. Su jefe le despide y ahora no sabe cómo contarle a Cristina que se ha quedado sin trabajo en Todo puede suceder. Sabe que la situación puede pasar de ser nefasta a crítica si su esposa descubre lo que ha sucedido. Además, el matrimonio no atraviesa por su mejor momento desde que Federica se reveló contra ellos por seguir adelante con su relación con Lorenzo.

Mientras tanto, Emma se entera en una revisión que tiene un tumor benigno y debe operarse cuanto antes para que no siga extendiéndose. La mujer no quiere contarle a su familia nada acerca del pequeño quiste y, para justificar su ausencia durante su operación, les dice que se irá a un crucero.

Alessandro, que no entiende el repentino deseo de su madre por viajar sospechas eu algo no marcha bien con ella y, como siempre, trata de protegerles ocultándoles la realidad. Así pues, la mentira no dura mucho y termina confesando la verdad a su marido e hijos.

Stefano regresa a la ciudad para sorpresa de Ambra y Federica

Por otro lado, Stefano regresa a la ciudad al mismo tiempo que Ambra está en mitad de una crisis con Giada. La presencia del joven amenaza con destruir, por completo, la tranquilidad en la vida de la chica y, también, de su prima Federica, que, tras un pequeño traspiés en su romance con Lorenzo, no sabe si seguir con él.

A su vez, Giulia no pasa por su mejor momento con Luca desde que perdió al segundo hijo que esperaba de él. En mitas de esta grave crisis matrimonio y existencial, la mujer conoce a un policía llamado Alberto. Este atractivo desconocido podría convertirse en el “tercero en discordia” entre ella y su esposo.