En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, la joven se presentó en Colombia con la intención de recuperar a Sebastián. En lo capítulo 14 de hoy martes en Café con aroma de mujer, Julia está harta de los constantes enfrentamientos entre sus hijos Sebastián e Iván, y les pide que dejen a un lado sus rivalidades. Ahora que su esposo no está, siente que es su deben mantener a la familia unida, tal y como él habría querido: «Lo único que me interesa es que todos vivamos en paz y en armonía».

Paralelamente, Bernardo lidia con sus propios problemas. El chico no deja de pensar en Carlos, un joven de Bogotá que conoció mientras hacía turismo por la región. Este trató de besarle y Bernardo, en respuesta, le propinó un fuerte puñetazo. Esto lo hizo, nada más y nada menos, porque no quiere reconocer que, en verdad, es homosexual. Tiene miedo de la reacción de su familia. pero, no puede dejar de pensar en su "amigo especial".

Pasan los días y llega la esperada boda de Lucrecia e Iván. La novia está radiante, pero más lo está Lucía, la madrina, que espera, con todo su corazón, que el bonito evento sirva para reconquistar a Sebastián. La joven se pone sus mejores galas, dispuesta a seducirle como sea.

Sebastián lleva a Gaviota al enlace

No obstante, sus esperanzas caen en saco roto cuando ve a su exnovio llegar del brazo de Gaviota. En un primer momento, Sebastián dudo en llevar a su amada a la ceremonia, pero ¿Qué mejor forma que esta para demostrarle a su anticuada familia cuánto la ama? Todos se quedan muy sorprendidos.

Pero, por si esto fuera poco. También, aparecen en el enlace Carlos Mario y Marcia, a pesar de que no habían sido invitados. Esto no gusta para nada a Iván, que piensa que su socio se está tomando demasiadas libertades para con él y no respeta sus órdenes, pues le pidió que no se apareciera por el lugar. Por otro lado, Sebastián nota que hay cierta tensión entre su amada e Iván.