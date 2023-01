En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, Sebastián terminó por casarse con Lucía a pesar de no amarla, al mismo tiempo que descubrió que Gaviota estaba mucho más cerca de él de lo que pensaba. En el capítulo 55 de hoy martes en Café con aroma de mujer, la investigación financiera que Sebastián comenzó a hacer sobre la empresa familiar está dando resultados. El hombre descubre con pavor que las cuentas no cuadran y que se está desviando dinero de la compañía a otras entidades. Por supuesto, el único que puede aprobar dichas operaciones es Iván, por lo que le mediano de los Vallejo comienza a sospechar que su hermano no ha sido del todo sincero con ellos.

Decidido a resolver semejante entuerto, Sebastián habla con su madre, antes de llevar a cabo cualquier acción, y comparte con ella sus sospechas. Por supuesto, la mujer se niega a creer que su primogénito le haya robado a su propia familia para lucrarse con ese dinero. «Puede que tu hermano tenga sus cosas, pero jamás le haría daño a la empresa que tu padre levantó con tanto esfuerzo», señala la mujer con firmeza.

Gaviota regresará a la hacienda de los Vallejo

Es entonces cuando Sebastián se percata de que si quiere descubrir a Iván ante su familia y evitar que estos duden de su palabra, debe conseguir pruebas de todos los delitos fiscales que ha cometido su hermano. Le duele tener que iniciar una guerra contra él, pero no piensa permitir que ponga el peligro, su patrimonio y el de los suyos.

Por otro lado, Gaviota todavía sigue sorprendida por la propuesta de Sebastián de formar parte de la fiesta homenaje que van a hacerle a don Octavio en los días venideros, aprovechando el lanzamiento del nuevo café de Café Élite. A la recolectora se le ocurre una forma de honrar la memoria de su fallecido patrón y eso la lleva, directamente, a la hacienda de los Vallejo.