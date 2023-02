En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, Julia dudó si contarle a Sebastián que Sofía no es su hija, mientras que Gaviota reconoció ante su amado que tuvo un hijo suyo y Martín dio un paso importante en su relación con Lucrecia. En el capítulo 72 de hoy jueves en Café con aroma de mujer, Julia le pide a Sebastián que piense bien las cosas antes de separarse de Lucía por el supuesto hijo que Gaviota tiene de él. «Todavía no sabemos si ese niño lleva nuestra sangre. Deberías hacerte una prueba de ADN por si acaso», comenta la mujer. Vallejo, que esta harto de las insinuaciones de su madre, decide hablarle claro. «Si lo que te preocupa es la herencia que nos dejó mi padre, puedes estar tranquila, porque mi hijo no necesita de ese dinero, ni Gaviota tampoco», explica él dando por finalizada la conversación.

Por otro lado, Iván le cuenta a Carlos Mario que la situación dentro de la empresa está comenzando a complicarse. Algunos clientes ya se han quejado de la mala calidad el “Café dos semillas” y teme que eso haga saltar todas las alarmas. «Estamos a un paso de que descubran que estamos vendiendo café barato para lavar dinero», le dice a su socio. Este, que ya no se deja mangonear por el mayor de los Vallejo, le responde que se las arregle él solo.

Lucía busca aliados dentro de la empresa de los Vallejo

Mientras tanto, Lucia se ha percatado de que necesita hacer aliados dentro de “Café Élite”. Así pues, le ofrece a la secretaria de Sebastián y de Iván que se convierta en su asistente personal, con la promesa de subirle el sueldo en cuanto pueda. Quiere que la mujer se convierta en sus ojos dentro de la compañía cuando ella no esté y que vigile muy bien a su marido.

Por otra parte, Gaviota se junta con sus amigas para sacar adelante una cooperativa para la recolecta del café en la zona. La conversación se ve interrumpida por Leónidas, que saluda a la cantante. Margarita, que todavía presiente que al agrónomo le gusta la mujer, se marcha del lugar celosa. Mientras, Iván contrata de nuevo a Pablo Emilio, para poner en marcha el plan de Lucía dentro de la empresa.