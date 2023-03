Saimdang, el diario de la luz es el primer drama coreano que se estrenará en abierto en España y llega a nuestras pantallas gracias al canal Nova. Aunque todavía no se conoce la fecha de estreno, la noticia de su lanzamiento ha causado furor en redes sociales, entre los seguidores de este género. Una serie llena de intrigas, mentiras, venganzas, viajes permanentes entre el pasado y el presente, tramas entrelazadas de personajes de hace más de 500 años y los de la Corea actual.

Esta ficción se filmó durante casi un año, de 2015 a 2016, para capturar el color de las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, y el rodaje se realizó en muchos lugares pintorescos de Corea del Sur. Además, está protagonizada por la estrella internacional Lee Young-ae, quien interpreta un doble personaje. Por un lado da vida a Shin Saimdang, una famosa artista y calígrafa de la era Joseon que vivió a principios del siglo XVI en el pasado. Y por otro, a Seo Ji-yoon en el presente, una profesora de historia del arte en la Universidad de Hankuk.

La serie, emitida en Corea durante el 2017, supuso la vuelta a la televisión de Lee Young-ae, catorce años después de su éxito con en la producción Una joya en el palacio (2003). Su presupuesto final ronda los 22.500 millones de wones (20 millones de dólares) y terminó vendiéndose a países como China, Hong Kong, Japón, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Estados Unidos, entre otros.

La trama de Saimdang, el diario de la luz

La historia comienza con Seo Ji Yoon, una profesora de historia del arte moderno que se encuentra el diario secreto de Shin Saimdang (1504-1551), una artista, escritora, calígrafa y poeta coreana, madre de Yi I, uno de los estudiosos confucianos coreanos más prominentes durante la Dinastía Joseon. Fue una mujer de avanzada para la época, con una educación poco común, muy inquieta, considerada como modelo de muchos de los ideales confucianos y conocida como la "Madre Sabia" .

El diario arroja nueva información sobre la vida de Saimdang y su relación con Lee Gyeom, interpretado por el actor Song Seung-heon, un pintor, calígrafo y músico que fue la adoración y alma gemela en la infancia de la artista. Este hallazgo ayudará a Ji Yoon a desentrañar los misterios que rodean una pintura de una mujer desconocida de la Dinastía Joseon, así como la fascinante historia de amor jamás contanda de Saimdang y Lee Gyeom.