La miniserie francesa El bazar de la caridad continúa en La 1 de RTVE con el capítulo 2 de hoy martes, en el que Adrienne ha encontrado en el fuego que arrasó con el Bazar de la Caridad su oportunidad para convertirse en una mujer libre y librarse, de una vez por todas, de su tirano marido Marc-Antoine de Lenverpré. La mujer encuentra ayuda y refugio en brazos de su amante Huges Chaville, quien le asegura que, aún, está a tiempo de volver a su casa: «No tienes por qué hacerlo si no estás segura».

No obstante, Adrienne tiene muy claro que quiere abandonar su antigua vida. Eso si, no piensa hacerlo sola y, por eso, debe fingir que ha perecido entre las llamas del incendio. «Cuando la noticia de mi muerte llegue a mi marido, este traerá a Camille para mi funeral. Es entonces cuando me la llevaré lejos y podré iniciar con ella y contigo, una nueva etapa», le explica a Huges.

Huges, el gran apoyo de Adrienne

Por supuesto, Huges le promete que hará todo lo necesario para ayudarla. Su alianza se sella con un emotivo y sincero abrazo. Mientras tanto, la situación en los hospitales comienza a se trágica. Cada centro sanitario está desbordado, debido a la avalancha de heridos que requieren servicios médicos después de la quema del bazar. Entre ellos, una madre desesperada lucha por recuperar a su hija, de la que no tiene noticias.

Por otro lado, Alice reniega de su prometido Julien de la Ferté, quien, para evitar perecer en el siniestro, huyó dejándola atrás. Este suceso solo ha hecho confirmar lo que la joven ya sabía: no quiere casarse con Julien. Ahora solo le interesa saber cómo se encuentra Víctor, su salvador. Mientras, Rose, que, también, ha sido dada por muerta, agoniza en el hospital.