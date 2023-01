En la televisión generalista, casi siempre, han sido un éxito asegurado y, quizá por eso, las plataformas se ponen las pilas con la creación o adquisición de series de época. Netflix, que en estos menesteres intenta ir a la cabeza, ha sabido leer desde hace tiempo este gusto de los espectadores por las historias de otros períodos. Por eso produce series como Los Bridgerton, Medianoche en el Pera Palace o Club Estambul y incluye en su catálogo otras como el estreno del jueves 19 de enero, la miniserie francobelga Las combatientes.

Estrenada a finales del pasado 2022 en Francia, Bélgica y Suiza, Les combattantes ofrece 8 episodios de unos 50 minutos en los que descubrimos la compleja vida de las cuatro mujeres protagonistas durante la Primera Guerra Mundial. Creada por Camille Treiner y Cécile Lorne y dirigida por Alexandre Laurent, Las combatientes es una producción que ha cuidado mucho la ambientación, especialmente a través de la diseñadora de vestuario Valérie Adda.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las combatientes: sinopsis y reparto de la nueva serie de Netflix

Este drama histórico nos traslada a la Francia de 1914. La que se iba a conocer como la Gran Guerra estalla en Europa y la situación comienza a complicarse en varias localidades del continente. Mientras las tropas alemanas avanzan y los hombres parten hacia el frente, cuatro mujeres lidian con las terribles consecuencias de la guerra en su hogar.

Ellas son Marguerite, una misteriosa prostituta parisina; Caroline, impulsada a la cabeza de la fábrica familiar; Agnes, madre superiora de un convento requisado; y Suzanne, una enfermera feminista. Sin haberlo previsto el destino de estas cuatro mujeres habrá de cruzarse uniéndolas en una época de crisis en que, sin duda alguna, la colaboración entre ellas puede marcar la diferencia entre perecer o seguir con vida. Espías, saboteadores, amantes... para las mujeres que se quedan al mando mientras los hombres luchan en el campo de batalla, todo vale en el amor y en la Gran Guerra.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Esta serie está hecha para representar la complicada labor que les quedaba a las mujeres en los períodos de guerra, un punto de vista novedoso en el audiovisual cuando lo que suele reflejarse es el fragor de la batalla y el heroísmo de trinchera. Pero lo cierto es que si los países no sucumbieron a la pobreza durante los conflictos bélicos, en buena medida, es porque las mujeres se echaron a la espalda la responsabilidad de mantener a flote sus familias, su país. Para dar vida a estas cuatro luchadoras Las combatientes cuenta con las protagonistas de la serie francesa Le Bazar de la Charité, Audrey Fleurot, Julie de Bona y Camille Lou, a quienes se ha unido Sofia Essaïdi. Completan el reparto Sandrine Bonnaire, el representante de Francia en Eurovisión 2020 Tom Leeb, Yannick Choirat, Jérémy Wulc, Tchéky Karyo y Laurent Gerra.